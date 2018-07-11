NATO’nun geleceği formatlanıyor

NATO
üyesi ülkelerin 29 lideri, bugün ve yarın Brüksel'de ittifakın gelecekte daha modern ve tehditlere karşı daha hızlı cevap verebilen bir yapıya dönüşmesi için birçok karara imza atılacak Brüksel Zirve'sine katılacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında gerçekleşecek zirvede Türkiye'yi Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
temsil edecek. Liderler zirvede dört ana konuyu görüşecek; NATO'nun güney sınırından gelen tehditlere karşı alınacak önlemler, terör örgütleri ile mücadeleye karşı Afganistan ve Irak'taki NATO misyonunun güçlenmesi, NATO ve AB arasında ortak deklarasyonunun imzalanması ve NATO güçlerinin Atlantik ve Avrupa'da hızlı bir şekilde hareket etmesi için NATO Komuta Yapısının yenilenmesi. ASKERİ EĞİTİM
Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırının NATO'nun güney sınırı olmasından dolayı buradan gelebilecek tehditlere karşı önlemlerin görüşüleceği zirvede, Türkiye'nin güvenliğinin güçlenmesi için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin Türkiye sınırında temizlenmesi ve iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD'nin Menbiç'te yürüttüğü işbirliğinin son durumu hakkında Stoltenberg'e bilgi verilecek. Zirvede, Irak'ta yeni bir askeri eğitim programı başlatması konusunda mutabık kalınması öngörülüyor. Türkiye'nin de önemli rol oynayacağı programda askeri akademi ve okullar inşa edilecek. Türk askeri yetkililer, terör örgütü DEAŞ ve PKK ile etkili mücadele konusunda Irak askeri güçlerini eğitecek. GÖRÜŞME TRAFIĞI YOĞUN
NATO Zirvesi, Devlet Başkanı Erdoğan'ın yeni sistemin ilk başkanı sıfatıyla katılacağı ilk uluslararası toplantı olacak. Erdoğan, zirvede NATO üyesi ülkelerin liderleriyle yoğun bir ikili görüşme trafiği de yürütecek. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump
, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Yeni kabineden Berat Albayrak
'Hazine ve Maliye Bakanı', Hulusi Akar
da 'Savunma Bakanı' sıfatıyla ilk kez zirveye katılacak. Hasan AY TUSK'TAN TRUMP'A: DOSTLARININ KIYMETİNİ BİL
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk
, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Uzun süredir ortak savunma kabiliyetine yetersiz katkı sunduğu iddiasıyla neredeyse her gün Avrupa'yı doğrudan eleştiren Trump'a seslenmek istiyorum. Sayın Başkan Trump, ABD Avrupa'dan daha iyi bir müttefike sahip olmadı ve olmayacak. Bugün Avrupa savunmaya Rusya'dan çok daha fazla ve Çin kadar harcama yapıyor" ifadelerini kullandı. ATAK HELİKOPTERİ GÖSTERİ YAPACAK
Zirve dolayısıyla 13 farklı müttefikin askeri helikopterleri yarın öğle saatlerinde hava gösterisi yapacak. Türkiye'den iki T129 Atak helikopterinin de katılacağı gösteriye, NATO müttefikleri ABD, Belçika, Fransa, Almanya, Danimarka, Macaristan, İtalya, Polonya, Romanya, Slovenya ve Çekya'dan toplam 20 helikopter katılacak. TRUMP'IN GÜNDEMİNDE ASKERİ HARCAMALAR OLACAK
Zirvenin diğer bir ana gündem maddesi sorumluluk paylaşımı olacak. NATO müttefikleri iki yıl önce düzenlenen Varşova Zirvesi'nde 2024'e kadar savunma harcamalarını, gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 2'sine karşılık gelecek şekilde artırmayı taahhüt etmişti. Güncel veriler, 29 müttefikin sadece 6'sının bu taahhüdü yerine getirdiğini gösteriyor. Göreve geldiğinden beri müttefiklere savunma harcamalarını artırma çağrısında bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuya odaklanacağı düşünülüyor.