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Son dakika... Dünyanın beklediği an! 'dan İlk görüntü geldi...

Mahsur kaldıkları su basmış mağaradan büyük bir operasyonla kurtarılan lı çocukların hastanedeki görüntüleri yayınlandı. Çocukların tümünün maske taktığı görülüyor.

Giriş Tarihi: 11.7.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 15:57
Son dakika... Dünyanın beklediği an! Tayland'dan İlk görüntü geldi...

Taylad'da mağaradan mucizevi bir operasyonla kurtarılan çocukların ilk görüntüleri yayınlandı. Hastanede tedavi altında tutulan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin, maske taktıkları görülüyor.

DÜN İTİBARIYLA BÜTÜN ÇOCUKLAR MAĞARADAN ÇIKARILMIŞTI

Çocuklar ve antrenörlerin yedi ila 10 gün arasında hastanede kalacakları açıklandı. Mağaradaki son dört çocuk ve antrenör dün gün ışığına çıkarılmıştı. Dünyanın gözünü kırpmadan izlediği operasyona 50'si uluslararası 90 dalgıç katılmıştı. 23 Haziran'da mağarada kaybolan çocuklar, dokuz gün sonra iki İngiliz dalgıç tarafından bulunmuştu.

Mağarayı gezerken su baskını yaşanması üzerine çocuklar ve antrenörün yaklaşık dört kilometre içeriye kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Tayland'daki kurtarma çalışmaları 3. gününde...

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Son dakika... Dünyanın beklediği an! Tayland'dan İlk görüntü geldi...
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