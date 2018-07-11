SON DAKİKA:Ebru Özkan yeniden hakim karşısında

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

AYAKLARI PRANGALI OLARAK MEHKEMEYE ÇIKARILDI

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Asker Mahkemesinde görülen duruşmaya Özkan, polis eşliğinde getirildi. Ayakları kelepçeli olarak duruşmaya getirilen Özkan'ın moralinin yerinde olduğu görüldü.

Özkan, duruşma öncesi AA kameralarından ailesine ve Türkiye'ye selamlarını gönderdi.

Askeri mahkemedeki duruşmada Özkan'ın avukatları ile Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri hazır bulundu. Duruşmaya bakan askeri hakim, iddia ve savunma makamlarının davaya ilişkin görüşlerini dinledi.

DURUŞMA OLUMLU

Hakim, davaya ilişkin kararını önümüzdeki saatler içerisinde açıklayacağını belirterek duruşmaya son verdi. Mahkemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkan'ın avukatların Ömer Hamayse, duruşmanın olumlu geçtiğini ve verilecek karardan umutlu olduklarını dile getirdi.

İsrail savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Özkan'a, "Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak" şeklinde 4 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Salim Askeri Mahkemesinde geçen pazartesi günü görülen duruşmada İsrailli askeri yargıç, Özkan'ın tutuksuz yargılanmak üzere şartlı tahliye kararı vermiş ancak askeri savcılık dün Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz etmişti.

Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.