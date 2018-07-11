Tarihi NSU davasında olay çıktı!

Tüm dünyanın gözünün çevrildiği Almanya'daki tarihi Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün bilinen üye ve destekçilerinin yargılandığı davada, son kurban Halit Yozgat'ın babası İsmail Yozgat, oğlunun öldürüldüğü cinayetin anlatıldığı sırada dayanamayarak ayağa kalktı. Hakim Manfred Götzl kronolojik olarak işlenen suçları sıralarken, sıra, 2006 yılının Nisan ayında öldürülen Halit Yozgat'a geldi. Hakim, Halit Yozgat'ın nasıl öldürüldüğünü anlattığı sırada baba İsmail Yozgat ısrarla elini kaldırarak söz istedi. Hakim Götzl bunu fark etmedi. Bunun üzerine İsmail Yozgat ayağa kalkarak en az altı kez "La ilahe illallah" diye bağırdı. Hakim Götzl okumaya ara vererek, İsmail Yozgat'ı kibar bir dille uyardı. Hakim Götzl, "Bay Yozgat. Lütfen yerinize oturun ve duruşmayı bölmeyin. Aksi takdirde yaptırım uygulamam gerekir. Ama bunu da istemiyorum" dedi. Ardından İsmail Yozgat yerine oturdu ve hakim de gerekçeli kararı okumaya devam etti.

SKANDAL KARAR!

Mahkeme en büyük sürprizi, Neo-Nazi Andre Eminger'e sadece 2,5 yıl hapis cezası vermekle yaptı. Eylül 2017'de Federal Başsavcılık Andre Eminger hakkında "cinayetlere yardımcı olduğu gerekçesiyle" 12 yıl hapis cezası isterken, mahkemenin sadece 2,5 yıl uygun görmesi şaşkınlığa yol açtı. Dava başladığından bu yana tutuksuz yargılanan Andre Eminger, savcılığın 12 yıl ceza talebi üzerine kaçma tehlikesi göz önünde bulundurularak gözaltına alınmıştı. Eminger, yaklaşık 9 aydır tutuklu yargılanıyordu. Eminger hakkındaki yumuşak kararı ırkçı Neo-Naziler duruşma salonunda ayakta alkışladı.

YOKSA MUHBİR Mİ?

Savcılığın, "cinayete yardımcı olduğu" iddiasıyla 12 yıl istediği Eminger'in sadece 2,5 yıl cezayla kurtulması, akıllara "Bu da mı gizli servise çalışan muhbir" sorusunu getirdi. Eminger, duruşma boyunca, beş yıldır ısrarla susan tek sanıktı. Aynı şekilde kendini savunmak için son söz hakkını bile kullanmadı. Eminger sadece "terör örgütüne yardım ve yataklıktan" ötürü 2,5 yıla mahkum edildi. Eminger, katil çetenin işlediği cinayetlerde olay yerine gidebilmek için kullanılan karavanları kiraladı. Andre Eminger ayrıca 2006 yılında kendisini Zschaepe'nin kocası olarak tanıttığı gibi, eşi Susann ile birlikte 14 yıl süreyle NSU üçlüsü ile içli-dışlı bir ilişi içinde bulundu. Zschaepe yaşadığı binayı havayı uçurup kaçtıktan sonra da kendisini Andre Eminger istasyona götürdü, eşinin temiz kıyafetlerinden verdi. Beate Zschaepe, Eminger çiftinin bütün banka soygunlarından haberdar olduklarını söylemişti. Eminger'in sırdaş olmasına ve bariz şekilde yardım etmesine karşın sadece 2,5 yıl ceza alması, şüpheleri güçlendirdi.