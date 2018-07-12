ABD FETÖ'nün farkında değil!

Turkish Heritage Organization, 15 Temmuz Hain darbe girişimini ABD'lilere iki önemli panelle anlatıyor.

İlki 11 Temmuz'da ABD'de,Küresel Politikalar Enstitüsüsü ile ortak düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi: İki Yıl Sonra" başlıklı olan panele ABD'deki FETÖ okullarını konu alan "Ed'i Öldürmek" belgeseli yapımcısı Mark Hall, Columbia Üniversitesi Uluslararası Siyaset ve Kamu Yönetimi Öğr. Ü.i Abraham Wagner ve FETO okullarında çalışmış Marry Addi katıldı. Wagner, "Gülen hareketinin ne olduğuna ilişkin hem Amerikan halkında ve yetkililerinde hem de Amerikan medyasında çok az farkındalık söz konusu" dedi. Öğretmen Addi ise, okulun yolsuzluklarını anlattı.

TÜRKİYE'DEN ÖNEMLİ İSİMLER KATILACAK!

THO Başkanı Ali Çınar, ikincisi 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan panele Türkiye'den çok önemli bir ismin katılacağını belirtti. 15 Temmuz gecesi derdest edilen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı "Salih Zeki Çolak" bu özel panelin konuğu olacak.

ABD'deki FETÖ okullarını konu alan "Ed'i Öldürmek" belgeselinin yapımcısı Mark Hall, Turkish Heritage Organization'ın Küresel Politikalar Enstitüsüsü ile ortak düzenlediği "15 Temmuz Darbe Girişimi: İki Yıl Sonra" başlıklı panelinde konuştu. Hall "Gülen hareketinin, ABD'ye benzersiz ve nadir görülen bir güvenlik tehdidi teşkil ettiğini düşünüyorum." dedi.

ABD FETÖ'NÜN FARKINDA DEĞİL

Panelde konuşan Columbia Üniversitesi Uluslararası Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Abraham Wagner da FETÖ'nün Amerikan vergi ve göçmenlik yasalarında yaptığı yolsuzluklara dikkat çekerek "Gerek ABD Başkanı, gerek Amerikan kurumları, Gülen hareketinin çok az farkındalar. Gülen hareketinin ne olduğuna ilişkin hem Amerikan halkında ve yetkililerinde hem de Amerikan medyasında çok az farkındalık söz konusu " diye konuştu.

"ABD'YE BENZERSİZ BİR GÜVENLİK TEHDİDİ TEŞKİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Belgesel yapımcısı Hall de panelde FETÖ'nün yıllardır halkla ilişkiler gibi konulara yatırım yaptığını ve örgütün demokratik, ılımlı Amerikan değerleriyle uyumlu olduğunu göstermeye çalıştığını ancak içerideki işleyişin bunun tam aksi olduğunu anlattı.

" Gülen hareketinin, ABD'ye benzersiz ve nadir görülen bir güvenlik tehdidi teşkil ettiğini düşünüyorum. ABD'nin dışarıda gördüğü gibi ülke dışında şiddet üzerinden değil de daha çok içeride siyasi sistemin açıkları üzerinden bir tehdit söz konusu." dedi.

ABD'nin FETÖ'nün eğitimde yaptığı yolsuzluklara ve siyasilerin kampanyalarını fırsata çevirerek yaptıkları yolsuzluklara dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Hall, aynı zamanda örgütün takiye yoluyla teşkil ettiği ulusal güvenlik tehdidinin göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

FETO okullarında öğretmenler maaşlarının yüzde 40'ını okula iade ediyor

Öğretmen Marry Addi ise eşiyle birlikte ABD'deki bir FETÖ okulunda başlarından geçenleri paylaştı. Addi, evlendikten sonra eşinin FETÖ'ye mensup olduğunu ve maaşının yüzde 40'ını okula iade ettiğini öğrendiğini söyledi. Örgütün eşini boşanması için tehdit ettiğini anlatan Addi, eşinin, okul müdürünün bilgisayarından FETÖ'nün ABD'de 10 yıl boyunca yaptığı tüm yolsuzlukları içeren belge ve kanıtları ele geçirdiğini belirtti. Bu belgeleri ilgili Amerikan makamlarına ilettiklerini henüz bir şey yapılmadığını belirtti.

Türk Hava yolları, Turkcell, Amerikan Estetik ve AlbaraTürk'ün destek verdiği panelde öğretmen Addi'nin çarpıcı sorusu akılda kaldı.

"Herkes FETO konusunda bir şey yaparken neden bizim kendi ülkemiz, kendi medyamız bunlarla ilgili bir şey yapmıyor?"