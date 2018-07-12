Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD'den Yunanistan açıklaması

'den açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 'ın ülkenin milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle 4 Rus diplomata yönelik yaptırım kararı almasını desteklediklerini açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 19:09
ABD'den Yunanistan açıklaması

Sözcü Nauert, 'ın "ülkenin milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulundukları" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'sine sınır dışı, 2'sine de ülkeye giriş yasağı kararı almasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Nauert, paylaşımında, "Yunanistan, Rus yetkililerden 2'sini sınır dışı etti 2'sini de Yunanistan siyasetine müdahale ettikleri gerekçesiyle ülkeye giriş yasağı kararı aldı. Yunanistan'ın egemenliğini destekliyoruz. denge bozucu davranışlarına son vermelidir." ifadelerini kullandı.

Yunan Kathimerini gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre hükümet, "Yunanistan'ın milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'sine sınır dışı, 2'sine de ülkeye giriş yasağı kararı aldı.

Haberde, Atina'nın bu kararının, Rus diplomatların "Yunanistan sınırları dahilinde ülkenin iç işlerine müdahale sayılan hareketlerine" karşı bir önlem olduğu belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den Yunanistan açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN