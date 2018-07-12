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'dan Başkanı Trump'a sert yanıt

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Başkanı 'ın, Almanya ile 'nın doğalgaz anlaşmasını eleştirmesi üzerine, "Biz esir değiliz. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin." şeklinde değerlendirme yaptı. Trump, Almanya'nın Rusya ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapmasını "çok uygunsuz" olarak niteleyerek, "Almanya, Rusya'nın bir esiri." yorumunu yapmıştı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 20:11 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 08:17
Almanya'dan ABD Başkanı Trump'a sert yanıt

Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'nın özgür dünyanın garantörlerinden biri olduğunu belirterek, bundan sonra da böyle kalacağını ifade etti.

Başkanı Trump'ın eleştirilerine cevap veren Heiko Maas, "Biz esir değiliz. Ne 'nın ne de ABD'nin." ifadelerini kullandı.

, Almanya'nın Rusya ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapmasını "çok uygunsuz" olarak niteleyerek, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya, Rusya'nın bir esiri." yorumunu yapmıştı.

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Almanya'dan ABD Başkanı Trump'a sert yanıt
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