Avrupa ülkeleri, mültecilerin boğulmasına göz yumuyor

Avrupa ülkeleri Akdeniz'de insani yardımın önünü keserken, son 4 hafta içinde Akdeniz'i geçmeye çalışan 600'den fazla insan boğuldu.

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AVRUPA, İNSANLARIN KURTARILMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Bir ay önce, arama kurtarma kuruluşu Sos Mediterranee'nin Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ile birlikte çalıştığı Aquarius arama ve kurtarma gemisinin denizden kurtarılmış 630 kişiyi limana indirmesi İtalya yetkililerince engellenmişti.

Avrupa ülkeleri mülteci çocuklar konusunda sınıfta kaldı!

Bunun ardından sivil toplum kuruluşlarına ait kurtarma gemileri Avrupa devletleri tarafından engellenmeye başlandı. Son gelişen mülteci kriziyle ilgili MSF Acil Durum Koordinatörü Karline Kleijer ve Sos Mediterranee Başkan Yardımcısı Sophie Beau ortak basın bildirisi yayınladılar.

MSF Acil Durum Koordinatörü Karline Kleijer

"AVRUPA İNSANLARI DENİZDE ÖLÜME TERK ETTİ"

"Avrupa'nın geçtiğimiz haftalarda aldığı siyasi kararların ölümcül sonuçları oldu" diyen MSF Acil Durum Koordinatörü Karline Kleijer, son gelişmelerle ilgili olarak şu açıklamada bulundu: "Soğukkanlılıkla alınan kararlar sonucu erkek, kadın ve çocuklar Akdeniz'de ölüme terk edildi. Bu, ölçüyü aşan ve asla kabul edilemeyecek bir tutum. Avrupa ülkeleri denizde zor durumda bulunan insanların hayatını kurtaracak tıbbi ve insani yardımın bilerek önünü kesmek yerine Akdeniz'de arama ve kurtarmaya ayrılmış özel ve aktif bir sistem kurmalı."

Sivil toplum kuruluşlarının Malta, İtalya ve Libya arasındaki uluslararası sularda faaliyet gösteren kurtarma gemileri Avrupalı politikacılar tarafından "daha fazla mülteciyi çekmekle" suçlanırken, son olaylar çaresiz insanların denizde kurtarma gemisi olup olmadığına bakmaksızın Libya'dan kaçmaya devam ettiğini gösterdi.

TÜRKİYE MÜLTECİ ÇOCUKLAR KONUSUNDA AVRUPA'YA FARK ATTI

Sos Mediterranee Başkan Yardımcısı Sophie Beau konuyla ilgili açıklamasında, "Denizden kurtarılan insanlara limanları kapatma yönündeki siyasi karar ve Orta Akdeniz'de görülen tam karmaşa hali, dünyanın en ölümcül deniz yolunda ölüm oranlarının artmasına sebep oldu" ifadelerini kullandı.,