Avustralya'da 5 metrelik timsah yakalandı

60 yaşındaki 600 kilogram ağırlığındaki sürüngen ülkenin kuzeyindeki Katherine Nehri'nde yakalanan en büyük timsah oldu. Tam olarak 4,7 metre uzunluğundaki timsah bir çiftliğe nakledildi.

Avustralya tarihinde bugüne kadar yakalanan en büyük timsah 6,4 metre boyundaydı. Bu timsah 1974 yılında Kuzey Bölgesi'nde yakalanıp öldürülmüştü.

2010 YILINDAN BERİ SÜREN TAKİP

2010 yılından beri avcıların hedefinde olan timsah pazartesi günü yakalandı. 2017 yılında aynı bölgede 371, bu yıl ise 190 timsah avlandı. Avustralya'da yaklaşık 150 bin timsah yaşıyor. (Euronews TR)