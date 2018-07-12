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'da 5 metrelik

'da yaklaşık 5 metre boyunda bir . Avustralya Turizm Departmanı yetkilileri timsahın halkın yoğun olduğu bölgelere ulaşmadan önce yakalandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 12:57 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 14:11
Avustralya'da 5 metrelik timsah yakalandı

60 yaşındaki 600 kilogram ağırlığındaki sürüngen ülkenin kuzeyindeki 'nde yakalanan en büyük oldu. Tam olarak 4,7 metre uzunluğundaki timsah bir çiftliğe nakledildi.

tarihinde bugüne kadar yakalanan en büyük timsah 6,4 metre boyundaydı. Bu timsah 1974 yılında Kuzey Bölgesi'nde yakalanıp öldürülmüştü.

2010 YILINDAN BERİ SÜREN TAKİP

2010 yılından beri avcıların hedefinde olan timsah pazartesi günü . 2017 yılında aynı bölgede 371, bu yıl ise 190 timsah avlandı. Avustralya'da yaklaşık 150 bin timsah yaşıyor. (Euronews TR)

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Avustralya'da 5 metrelik timsah yakalandı
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