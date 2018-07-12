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"" lakaplı 'ın oğlu vefat etti

direnişinin öncüsü 'ın oğlu Muhtar, 97 yaşında vefat etti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 22:16 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 22:18
Çöl Aslanı lakaplı Ömer Muhtar'ın oğlu vefat etti

direnişinin öncüsü "" lakaplı 'ın oğlu Muhtar vefat etti. Muhtar'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 ay tedavi görmüştü. Libya'nın doğusunda El-Menfa kabilesinin mensup Ömer el Muhtar'ın tek oğlu olan Muhammed Ömer el-Muhtar, 1921'de Uveyliyye bölgesinde doğmuştu. Muhammed el-Muhtar'ın babası Çöl Aslanı lakaplı Ömer el-Muhtar, 11 Eylül 1931'de bir çarpışmada yaralanarak İtalyanlara esir düşmüş ve bir savaş mahkemesince idama mahkum edilerek, Bingazi şehrinde aynı yıl idam edilmişti.

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"Çöl Aslanı" lakaplı Ömer Muhtar'ın oğlu vefat etti
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