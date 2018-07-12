Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile bir araya geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN ZİRVDE İKİLİ GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİYOR

Belçika'nın başkenti Brüksel NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Dün başlayan zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiren Erdoğan, bugün de İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınıyor.