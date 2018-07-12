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Şartlı tahliye ile serbest

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Şartlı tahliye ile serbest
'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da 'ye dönmek için geldiği 'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan dün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Ofer Asker Mahkemesi'ndeki duruşmaya Özkan polis eşliğinde ayakları kelepçeli olarak getirildi. Mahkeme Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın kararını reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Özkan, tutulduğu HaSharon Cezaevi'nden Türk büyükelçiliği yetkilileri eşliğinde ayrıldı. Özkan'ın avukatı Ömer Hamayse, 15 bin yeni şekeli (20 bin Türk lirası) kefaletle serbest bırakılan Özkan'ın pasaportuna el konulduğunu ve haftada iki kez polis noktasına imza atacağını söyledi. Ana dava 29 Temmuz'da görülecek.
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Şartlı tahliye ile serbest
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