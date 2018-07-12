Erdoğan Brüksel'de ikili görüşmelere başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi"nin ikinci gününde de ikili görüşmelerine devam etti.

Başkan Erdoğan liderler için ayrılan bölümde, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile baş başa görüştü.

Ardından gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi İbrahim Kalın ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Conkar katıldı.

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