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Erdoğan Brüksel'de ikili görüşmelere başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 15:32
Erdoğan Brüksel'de ikili görüşmelere başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı , Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi"nin ikinci gününde de ikili görüşmelerine devam etti.

Başkan Erdoğan liderler için ayrılan bölümde, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile baş başa görüştü.

Ardından gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi İbrahim Kalın ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Conkar katıldı.

Ayrıntıar geliyor...

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Erdoğan Brüksel'de ikili görüşmelere başladı
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