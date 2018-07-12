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Erdoğan Macron görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında geçen ikili görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan ve Macron'un baş başa gerçekleşen görüşmesinde Dünya kupası finali hakkında keyifli bir diyalog gerçekleşti

Giriş Tarihi: 12.7.2018 16:35 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 17:06
Erdoğan Macron görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞMELER KAPSAMINDA...

Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı görüşme TSİ 16.30'da bitti.

İki lider arasında 1 saat 15 dakika süren görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyükelçi İbrahim Kalın da katıldı.

DÜNYA KUPASI FİNALİ SOHBETİ

Görüşmenin başında Erdoğan ve Macron arasında Fransa ile Hırvatistan'ın Rusya'da oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası final maçıyla ilgili keyifli bir diyalog yaşandı.

Macron'un "Rusya'ya gelecek misiniz?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Ankara'dayım. Hükümeti yeni kurduk, işimiz çok ama televizyondan izleyeceğim." yanıtını verdi.

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