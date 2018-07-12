Kudüs direnişinin sembol ismi Cüneydi: "Hiç korkmadım"

Filistinli Fevzi El-Cüneydi, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak geldiği Konya'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı makamında ziyaret etti.

FİLİSTİN MESELESİNE DUYARLI ŞEHİR...

Başkan Altay, Kudüs direnişinin sembol ismi Fevzi El-Cüneydi'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konya'nın tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte her zaman Filistin meselesine duyarlı bir şehir olduğunun altını çizdi.

Filistinli Cüneydi, dünyanın hafızasına bu fotoğraf karesiyle girmişti

"EN KÜÇÜĞÜNDEN EN BÜYÜĞÜNE KADAR ORADAKİ HERKES BİR KAHRAMAN"

Başkan Altay, "Filistinli kardeşlerimizin hep yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Gerçekten de Kudüs, anlatılması değil yaşanması gereken bir yer. Önemli olan oradaki kardeşlerimizle bir araya gelmek, onlarla birlikte olduğumuzu ifade edebilmek. Bence oraları ziyaret etmenin önemli bir faydası bu. Biliyoruz ki sizlerin dışarı çıkması çok zor. Ama sizler için dua eden ve kalpleri bir atan ümmet olduğumuzu belirtmemiz için ziyaretlerimizi de arttırmamız gerekiyor. Ziyaretimizde de gördük ki oradaki herkes birer kahraman ve en küçüğünden en büyüğüne kadar herkse bu mücadelenin içinde. Fevzi El Cüneydi kardeşimiz de gösterdiği kahramanlıkla simgeleşti ama onun bedeninde bütün Filistinlilerin onunla aynı yüreği taşıdığına eminiz" diye konuştu.

Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi için flaş çağrı

"FİLİSTİN DAVASINA BÜYÜK DESTEK OLAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİM"

Fevzi El Cüneydi de Konya'da olmaktan olduğunu kaydederek, "Davetiniz ve bu güzel ağırlamanız için çok teşekkür ediyorum. Ben El Halil kentindenim. Birçok arkadaşım Türkiye'nin çeşitli kentlerinde okuyor. Filistin davasını savunan ve bunu himaye eden herkesi önemsiyor ve saygı duyuyorum. Bugüne büyük destekleri için Türkiye'ye ve sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.





CÜNEYDİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Fevzi El-Cüneydi, Konya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Güle Oynaya Camiye Gel' projesine katılan öğrencilerle de sabah namazında bir araya geldi. Cami cemaati ve öğrencilere Filistin davası hakkında açıklamalarda bulunan Cüneydi, Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinliler için değil, tüm Müslümanlar için kutsal bir mekan olduğunu hatırlattı. Cüneydi, "Burada birlikte aynı safta namaz kıldığımız gibi Mescid-i Aksa'da da birlikte namaz kılmayı diliyorum. Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulması için hepimize büyük sorumluluk düşüyor" dedi.

Cüneydi, Konya Büyükşehir Belediyesi Keykavus Bilgehanesi'nde eğitim gören öğrencilerle de buluşarak sohbet etti.

"TOPRAK BENİM, VATAN BENİM NEDEN KORKAYIM Kİ?"

Fevzi El Cüneydi, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığında neler hissettiği ile ilgili yöneltilen bir soruya ise, "Hiçbir şekilde korku hissetmedim. Neden korkayım ki? Biz zaten her gün bu tarz bir mücadelelerin içerisindeyiz. Her gün bu tür tablolarla karşılaşıyoruz. Ben neden korkmadım biliyor musunuz? Bulunduğum topraklar benim topraklarım ve yurdum. Vatan benim vatanım. Beni tutuklayanlar da işgalciler. Zaten fotoğrafta da kimin ev sahibi olduğu kimin işgalci olduğu görülüyor. Ben tutuklanmışım demek ki ev sahibiyim" diye cevap verdi.