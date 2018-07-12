Macron'dan Almanya'ya destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO savunma bütçesine katkıyı gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sinden yüzde 4'üne çıkarma teklifini olumsuz yanıtlayıp, Trump'ın sert şekilde eleştirdiği Almanya'ya destek çıktı.

ZİRVENİN ARDINDAN SORULARI YANITLADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Zirvesi'nde geçen iki günün ardından basın toplantısında soruları yanıtladı. Toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO savunma bütçesine katkıyı gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sinden yüzde 4'üne çıkarma teklifini olumsuz yanıtlayan Macron, NATO'nun 2024 hedeflerine ulaşma yolunda 2014 yılında NATO Galler zirvesinde öngörülen yüzde 2'lik bütçe ile devam edeceklerini duyurdu.

Savunma harcamalarında oluşan tehditleri inceledikten sonra orantılı şekilde bütçe çıkartılması gerektiğini dile getiren Macron, yüzde 4'e geçişin doğru bulunmadığını ve yüzde 2'lik bütçede devam edeceklerini ifade etti.

"ALMANYA İLE ORTAK KADERE SAHİBİZ"

Almanya'nın "Rusya'nın enerjisine muhtaç bir tutsak" olduğunu ifade eden ve Almanya'ya sert çıkan Trump'a karşı Macron, "Almanya bizim komşumuzdur. Biz ortak kadere sahibiz. Avrupa Birliğinde ve Euro Bölgesi'ndeki en güçlü ülkeleriz" dedi. Macron, son dönemde NATO bütçesinde AB'nin katkısının yükseldiğini, ABD'nin katkısının ise düştüğünün altını çizdi.

NATO ABD'DEN GÜÇLÜ ÇIKTI!

"Lideri kim olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri bizim en güçlü müttefikimizdir. Tarihte hep birlikte hareket ettik, birbirimize destek olduk. ABD ile iyi ilişki yürütme sorumluluğum var" diyen Macron, iki günlük zirvedeki görüşmelerden NATO'nun daha güçlü çıktığını ifade etti.

"70 YILLIK BİRLİĞİN YIKILMASINA MÜSAADE EDEMEYİZ"

NATO Zirvesi'ndeki küçük anlaşmazlıkların 70 yıllık müttefiklerin birliğini yıkmasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Macron, NATO ülkelerinin birlikte ilerlediğini, daha da ilerlemeleri gerektiğini, ayrıca ülkelerin ciddiyetine inandığı için, liderlerin sahada bulunan kadın ve erkek askerleri önemsediğini bildiği için bu birliğe güvendiğini vurguladı.

PUTİN GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pazar günü gerçekleşecek görüşmesinin sorulması üzerine Fransız Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Ukrayna ve İngiltere ile ilgili yaptıklarının "rahatlık ve huzur" vermediğini, Minsk Anlaşmaları'na uyulmamasının kabul edilemez olduğunu ifade edeceğini dile getirdi.

Macron, ayrıca Dünya Kupası'nda finale çıkan Fransa'nın maçını Rusya'da izleyeceğini açıklayarak, totem yaptığı için skor iddiasında bulunmayacağını fakat Fransa takımına destek olduğunu söyledi.

