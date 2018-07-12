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Zirvesi’nde Trump ve kapıştı

Giriş Tarihi: 12.7.2018
NATO Zirvesi’nde Trump ve Merkel kapıştı
'nun dün 'de başlayan zirvesinde Başbakanı Angela ile Başkanı arasındaki atışmalar büyük ses getirdi.
Trump'ın Almanya'nın 'nın kontrolünde olduğu iddialarını reddeden Merkel, "Almanya'nın bir bölümünün Sovyetler Birliği tarafından kontrol edilmesini bizzat yaşadım. Bugün özgür bir ülke olduğumuz için çok memnunum. Kararlarımızı bağımsız bir şekilde alıyoruz" dedi. Trump'ın Almanya'nın Avrupa savunması içinde zayıf bir rol oynadığı söylemine karşın Merkel, "Askeri kapasitemizin en büyük kısmı NATO'nun hizmetindedir ve konusunda büyük bir angajman içindeyiz. Bu durumda ABD'nin çıkarlarını da koruyoruz" ifadesini kullandı.
Trump'ın Merkel'e cevaben Twitter hesabından yaptığı "Eğer Almanya Rusya'ya gaz ve enerji için milyarlarca dolar veriyorsa NATO'nun nasıl iyi bir tarafı olabilir ki?" paylaşımına ise yanıt Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan geldi: "Biz esir değiliz. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin."
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NATO Zirvesi’nde Trump ve Merkel kapıştı
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