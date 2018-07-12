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zirvesine 2018 molası! Hırvatistan İngiltere yarı final mücadelesi izlendi...

Türkiye Cumhurbaşkanı , İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 2018 'nda Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı final mücadelesinin son dakikalarını cep telefonu ekranından birlikte izledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 12:45 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 12:46
NATO zirvesine 2018 Dünya Kupası molası! Hırvatistan İngiltere yarı final mücadelesi izlendi...

Türkiye Cumhurbaşkanı , 2018 kapsamında karşı karşıya gelen Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasının son dakikalarını bazı liderlerle ayaküstü cep telefonundan izledi.

NATO zirvesinde liderler Hırvatistan-İngiltere maçını takip etti

LİDERLER ZİRVE SIRASINDA FUTBOL MOLASI VERDİ

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Zirvesi'nde temaslarına devam ediyor. NATO zirvesinde liderler, dün akşam oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında karşı karşıya gelen Hırvatistan-İngiltere maçını takip etti.

CEP TELEFONUNDAN SEYRETTİLER

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasının son dakikalarını ayaküstü cep telefonundan seyretti.

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın sosyal medya hesabından "Son Dakika" (Minuta e Fundit) notuyla paylaştığı videoda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

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NATO zirvesine 2018 Dünya Kupası molası! Hırvatistan İngiltere yarı final mücadelesi izlendi...
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