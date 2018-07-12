NATO zirvesine 2018 Dünya Kupası molası! Hırvatistan İngiltere yarı final mücadelesi izlendi...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında karşı karşıya gelen Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasının son dakikalarını bazı liderlerle ayaküstü cep telefonundan izledi.
NATO zirvesinde liderler Hırvatistan-İngiltere maçını takip etti
LİDERLER ZİRVE SIRASINDA FUTBOL MOLASI VERDİ
Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde temaslarına devam ediyor. NATO zirvesinde liderler, dün akşam oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında karşı karşıya gelen Hırvatistan-İngiltere maçını takip etti.
CEP TELEFONUNDAN SEYRETTİLER
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasının son dakikalarını ayaküstü cep telefonundan seyretti.
Arnavutluk Başbakanı Rama'nın sosyal medya hesabından "Son Dakika" (Minuta e Fundit) notuyla paylaştığı videoda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.