Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan şoke eden tehdit: NATO'dan çıkarız!

Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan şoke eden tehdit: 'dan çıkarız!

Alman kaynaklar Trump'ın ABD'yi uluslararası ittifaktan çıkarma tehdidinde bulunduğunu duyurdu ancak Reuters dakikalar içinde böyle bir tehdidin gerçekleşmediğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 12:47 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 12:48
Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan şoke eden tehdit: NATO'dan çıkarız!

ABD-Avrupa Birliği (AB) gölgesinde başlayan zirvesinde kriz tırmanıyor.

Alman kaynaklar, ABD lideri 'ın ülkesini uluslararası ittifaktan çıkarma tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Ancak Reuters haber ajansı, dakikalar sonra böyle bir tehdidin yaşanmadığını 'son dakika' koduyla geçti.

Haberini iki NATO kaynağına dayandıran Reuters, müttefiklerin savunma harcamalarını yükseltmelerini isteyen Trump'ın sert sözler sarfettiğini ancak çekilme tehdidinin söz konusu olmadığını aktardı.

NATO'nun en büyük oyuncusu ABD, diğer üyelerden savunma harcamalarını milli gelirlerinin en az yüzde 2'sine çekmesini istiyor. Trump'ın en çok eleştirdiği ülkelerin başında ise, AB'nin dev ülkesi Almanyageliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan şoke eden tehdit: NATO'dan çıkarız!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN