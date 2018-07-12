Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan şoke eden tehdit: NATO'dan çıkarız!

ABD-Avrupa Birliği (AB) gölgesinde başlayan NATO zirvesinde kriz tırmanıyor.

Alman kaynaklar, ABD lideri Donald Trump'ın ülkesini uluslararası ittifaktan çıkarma tehdidinde bulunduğunu duyurdu.

Ancak Reuters haber ajansı, dakikalar sonra böyle bir tehdidin yaşanmadığını 'son dakika' koduyla geçti.

Haberini iki NATO kaynağına dayandıran Reuters, müttefiklerin savunma harcamalarını yükseltmelerini isteyen Trump'ın sert sözler sarfettiğini ancak çekilme tehdidinin söz konusu olmadığını aktardı.

NATO'nun en büyük oyuncusu ABD, diğer üyelerden savunma harcamalarını milli gelirlerinin en az yüzde 2'sine çekmesini istiyor. Trump'ın en çok eleştirdiği ülkelerin başında ise, AB'nin dev ülkesi Almanyageliyor.