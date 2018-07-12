Srebrenitsa’da dinmeyen acı

İkinci
Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın gördüğü en büyük insanlık trajedisinin kurbanları Bosna Hersek
'in Srebrenitsa'da kentinde anıldı. En az 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırp askerlerce hunharca katledildiği Srebrenitsa Soykırımı
'nda yaşamını yitirenlerin anıldığı törene Türkiye
'den de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldı. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve yıllar sonra toplu mezarlardan çıkarılarak kimlikleri tespit edilen 35 kurban öğle namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı
'nda defnedildi. Soykırım kurbanlarının ailelerini acılı günlerinde yalnız bırakmak istemeyen yurtiçi ve yurtdışından binlerce kişi de Potoçari Anıt Mezarlığı'na geldi. HALA MEZARLARI YOK
Potoçari Anıt Mezarlığı'ndaki törenlerde, bugüne kadar 6 bin 575 kurban defnedildi. Soykırımın üzerinden geçen 23 yıla rağmen, yaklaşık bin kurbanın bulunamaması akrabalarını toprağa vermek için bekleyen yakınlarının umutlarını tüketiyor. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç de "Srebrenitsa, engellemeye gücü olan ancak bunu yapmayan herkesin yüzünde kara bir leke olarak ebediyen kalacaktır" dedi.