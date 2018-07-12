Taylandlı çocuklar hastanede görüntülendi

Tayland'da
günlerdir mağarada mahsur kalan ve önceki gün kurtarılan çocuklar
ın hastanedeki ilk görüntüleri paylaşıldı. Çiang Rai eyaletindeki mağaranın 4 kilometre içinde 23 Haziran'dan beri mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinden oluşan ekibin tümünün kurtarılması önceki gün tamamlanmıştı. Fotoğraflarda, çocukların enfeksiyon riskine karşı karantinada tutulduğu görülüyor. Bir hafta boyunca hastanede kalacak çocukları, aileleri ise ancak cam bölmenin ardından görebiliyor. Zatürree belirtisi gösteren 2 çocuğa da antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Çocuklara psikolojik destek verileceği tahmin ediliyor.