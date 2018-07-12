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Taylandlı hastanede görüntülendi

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Taylandlı çocuklar hastanede görüntülendi
Tayland'da günlerdir mağarada mahsur kalan ve önceki gün kurtarılan ın hastanedeki ilk görüntüleri paylaşıldı. Çiang Rai eyaletindeki mağaranın 4 kilometre içinde 23 Haziran'dan beri mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinden oluşan ekibin tümünün kurtarılması önceki gün tamamlanmıştı. Fotoğraflarda, çocukların enfeksiyon riskine karşı karantinada tutulduğu görülüyor. Bir hafta boyunca hastanede kalacak çocukları, aileleri ise ancak cam bölmenin ardından görebiliyor. Zatürree belirtisi gösteren 2 çocuğa da antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Çocuklara psikolojik destek verileceği tahmin ediliyor.
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Taylandlı çocuklar hastanede görüntülendi
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