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Trump, Obama'ya yenildi!

’de yapılan bir ankete göre Amerika’nın gelmiş geçmiş en iyi başkanının olduğu ortaya çıktı, ABD Başkanı ise sonuncu oldu

Giriş Tarihi: 12.7.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 11:39
Trump, Obama'ya yenildi!

'de yapılan bir ankete göre Amerika'nın gelmiş geçmiş en iyi başkanının olduğu ortaya çıktı. Pew Research Center tarafından yapılan bir ankette Amerikalıların yüzde 44'ü Barack Obama'nın yaşamlarındaki en iyi başkan olduğunu belirtti.

Ülke genelinde yapılan anket sonuçlarına göre Amerikalılar, Başkan Barack Obama'nın işini en iyi şekilde yaptığını düşünüyor. Açıklanan anket sonuçlarına göre, Amerikalıların yüzde 44'ü, iki terime, siyah ve beyaz iki millete hizmet eden Obama'nın ABD'nin en iyi başkanı olduğunu söyledi.



BİLL CLİNTON İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Pew Research Center'in anketine göre yüzde 33 ile ikinci sırada yer alırken yüzde 32 ile üçüncü sırada yerini aldı.
5-12 Haziran tarihleri arasında, sabit hat ve cep telefonu ile 2 binden fazla yetişkin ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, ABD Başkanı ise sonuncu oldu. En kötü ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 'en kutuplaştırıcı Amerikan başkanı' olduğu belirtildi.

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Trump, Obama'ya yenildi!
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