2 avrupa ülkesinden ABD'ye rest... Trump'a karşı birleştiler...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'ya yönelik eleştirilerine karşı Almanya ile dayanışma içinde olduğu mesajını verdi.

Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin son gününde basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Trump'ın Almanya'ya yönelttiği eleştirilere ilişkin soruya, "Almanya ile ortak kaderimiz var. Komşuyuz. Avrupa'nın ve Avro Bölgesi'nin iki önemli ülkesiyiz. Almanya'nın yararına olmayan bir karar Fransa'nın yararına da olmaz." yanıtı verdi.

Trump ve Merkel ile ilgili bazı yorumları okuduğunu kaydeden Macron, kendisinin de şahit olduğu ikili arasında geçen diyaloğun saygı çerçevesinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Almanya'nın yerine getirmesi gereken hususları kendi ritmine göre hayata geçirdiğini ve sorumluluklarını yerine getirdiğini belirten Macron, "Almanya vazgeçilmez ve stratejik bir ortak." diye ekledi.

Macron, ayrıca ticaret konusunda Trump'ın Avrupa'ya yönelik aldığı kararların bilincinde olduğunu ancak uluslararası kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, NATO ile ilgili savunma harcamalarını artırmadığı gerekçesiyle Almanya'yı eleştirmişti. Ayrıca Almanya'nın Rusya ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapmasının "çok uygunsuz" olduğu değerlendirmesinde bulunan Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın esiri." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki NATO Zirvesi marjında dün ikili görüşme gerçekleştirmişti. Trump, görüşmeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Şansölye (Merkel) ile çok çok iyi bir ilişkimiz bulunuyor." demişti.

Merkel ise "ABD, Almanya'nın iyi bir ortağı." ifadesini kullanmıştı.