Filistin, İrlanda'nın boykot kararına sevindi

Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Zanun, yayımladığı yazılı açıklamada, İrlanda Cumhuriyetinde parlamentonun üst kanadını teşkil eden senatonun, Yahudi yerleşimciler tarafından üretilen ürünlere ithalat ve satış yasağı getiren yasa tasarısını kabul etmesini "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi.

"İŞGALİ REDDEDEN TUTUM"

Kabul edilen tasarıyı, Filistin'deki Yahudi yerleşim birimlerinin izole edilmesine bir başlangıç olarak nitelendiren Zanun, senato üyelerinin, Filistin halkının haklarını destekleyen ve uluslararası hukuka aykırı yerleşim ve işgal politikasını reddeden cesur tutumundan övgüyle söz etti.

TASARI KABUL EDİLDİ

İrlanda senatosu, dün işgal altındaki topraklarda üretilen malların ithalatını ve ticaretini yasaklayan yasa tasarısını kabul etmişti.

İSRAİL'İN YENİ YERLEŞİM KARARINA TEPKİ

İSRAİL'E YASAK GETİREN İLK AB ÜLKESİ OLACAK

Tasarı, parlamentonun alt kanadının da onayını alması halinde yasalaşacak. Tasarının yasalaşması halinde İrlanda, İsrail yerleşimlerine yönelik bu tür bir yasağı getiren ilk AB ülkesi olacak.

HAMAS DA AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada Hamas da, İrlanda senatosunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşimciler tarafından üretilen ürünlere ithalat ve satış yasağı getiren yasa tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İrlanda senatosunun İsrail'in yerleşim birimlerini boykot etme, bu yerleşim birimlerinden ithalat yapan veya onlara hizmet sunanları, yardım edenleri ve Filistin kaynaklarını kullananları cezalandırma kararını takdir ediyoruz." denildi.

Bunun Filistin halkının bu topraklar ve kaynaklar üzerindeki hakkını vurgulaması, işgali ve Yahudi yerleşim politikalarını suç sayması açısından önemli bir adım olduğu kaydedilen açıklamada, dünya ülkelerine İrlanda gibi, işgalci İsrail'i boykot etme ve Filistin halkının yanında yer alma çağrısında bulunuldu.