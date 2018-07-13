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'daki güvenlik tatbikatında acı son...

'da güvenlik tatbikatı sırasında üniversite binasından aşağı atılan öldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 14:37

'da güvenlik tatbikatı sırasında üniversite binasından aşağı atılan öldü.

EĞİTİMCİNİN AŞAĞIYA İTTİĞİ KIZ AĞIR YARALANDI

Hindustan Times'ın haberine göre, ülkenin güneyinde Tamil Nadu eyaletinde Ulusal Afet Yönetiminin yaptığı tatbikat sırasında eğitimci, isteksiz davranan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı, arkadaşlarının tuttuğu güvenlik ağına atlaması için itti.

Polis, N Logeshwari'nin binadan aşağı düşerken başını 1. katın çıkıntısına çarparak ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Genç kızı aşağı iten eğitimci gözaltına alındı. Üniversite yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

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Hindistan'daki güvenlik tatbikatında acı son...
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