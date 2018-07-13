İnstagram uğruna canından olacaktı

Bahama Adaları'nda Instagram
'daki hesabı için denizde köpek balıklarıyla poz veren Katarina Zarutskie
, büyük bir tehlikenin kıyısından döndü. Bir köpekbalığı denizde sırtüstü yüzerek poz veren Zarutskie'nin kolunu ısırdı. 19 yaşındaki kadın kolundaki acı nedeniyle bir anda sıçrayarak olduğu yerden uzaklaştı. BBC'ye konuşan Zarutskie, "Dişlerini koluma geçirdi. Birkaç saniye suyun altına çekildim ve ardından bileğimi köpekbalığının ağzından çekerek yüzebildiğim kadar hızlı yüzdüm" diyerek korku dolu anı anlattı.
Miami Üniversitesi'nde hemşirelik okuyan Zarutskie'nin koluna dikiş atılmak zorunda kalındı.
Zarutzkie popüler olmak uğruna kolunu kaybedebilir hatta canından olabilirdi. Ancak çekime katılan Jessica Spitz ve Jareen Imaam NBC gazetesine olay hakkında yaptığı açıklamada köpekbalıklarıyla yüzmenin "eğlenceli ve güvenli" bir aktivite" olduğunu savundu. Zarutski'nin kolunda diş izleri ise kadının enfeksiyon kapma riskini artırdığından antibiyotik tedavisine başlatıldı. Kadın, başına gelen ölümcül olabilecek bu tehlikeli olaya rağmen köpekbalıklarıyla yüzüp yüzmeyeceği sorusunu "Suya sırtüstü yatmazdım ama yine de o suya girerdim" diye cevapladı.