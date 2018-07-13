Keyfi gözaltıya 500 $’lık bahane

Ebru Özkan
'ın şartlı tahliyesinin ardından SABAH'ın sorularını cevaplayan kardeşi Elif Özkan, "Nihayet ablamla telefonda da olsa görüşebildik. Durumunun iyi olduğunu söyledi. 29 Temmuz'da bir mahkemesi daha olacak. O mahkeme sonucunda çıkacak karara göre hüküm giyecek ya da ablama kavuşacağız. Ama hem oradaki elçilik, hem Dışi şleri mahkemeye kalmadan ablamın tahliyesinin sağlanması için çalışıyor" dedi. GÜVENLİ BİR YERDE
Elif Özkan, ablasının gözaltına alınma gerekçesine ilişkin, "Bu ablamın üçüncü Kudüs
ziyaretiydi. Ablamı özellikle takip edip, gözaltı süresini asılsız uzattılar. Geçen yıl çantasında 5 parfüm şişesi varmış. Bir de bir tanıdığı aracılığıyla Filistin'e 500 dolar gönderdiğini iddia ederek bunu gerekçe göstermişler. Fakat mahkemede hakim bunun yeterli gerekçe olmadığını ifade etmiş. Şimdi şartlı tahliye kararının ardından oradaki elçiliğimiz ablamı güvenli bir yere yerleştirdi." ifadelerini kullandı. TAHLİYE İÇİN 20 BİN LİRA
Ebru Özkan, 11 Haziran günü Kudüs'e yaptığı 3 günlük turistik ziyaretin ardından İsrail
hükümeti tarafından Türkiye'ye dönmek üzereyken havalimanında tutuklanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltı süresi sürekli uzatılan ve mahkemesi ertelenen Ebru Özkan'a "Hamas'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak" şeklinde 4 ayrı suçlama yöneltilmişti. 10 Temmuz'da görülen mahkemeden yaklaşık 20 bin liraya denk gelen 15 bin yeni İsrail Şekel'i karşılığında şartlı tahliye kararı çıkarken, Ebru Özkan'ın pasaportuna el konuldu. YAKIŞANI YAPIYOR DİK DURUYOR
Fotoğraflarda
ablası Ebru'nun sürekli gülümsemesine ilişkin Elif şöyle konuştu: "Önce çok üzüldük tabii. Ama sonra o gülümsemesiyle çok mutlu olduk, içimize su serpildi. Bize güç verdi o gülümsemesi. Ablamla gerçekten gurur duyuyoruz. Böyle bir durumda bile objektiflere gülümseyebilmiş. Hem kendine hem milletimize yakışanı yapıyor. Dik duruyor."