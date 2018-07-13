NATO’da Trump çatlağı

Görüş farklılıklarıyla başlayan ancak beklentilerin üzerinde bir sonuç bildirisinin yayımlandığı NATO
liderler zirvesi, kafa karışıklığı yaratan açıklamalarla sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump
, NATO Zirvesi'ne ilişkin toplantıların verimli geçtiğini ve birçok kazanım elde ettiklerini belirtirken, Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron'dan Trump'ın açıklamalarını doğrulamayan demeçler geldi. "İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var" diyen Başkan Trump kendisi göreve geldikten sonra özellikle savunma harcamalarında ciddi artış olduğuna dikkati çekerek, müttefiklerin sadece geçen yıl 33 milyar dolar katkı sağladığını, bunun da yakın zamanda 40 milyar dolara yükseleceğini düşündüğünü aktardı. 'GEREK YOK'
Savunma harcamalarındaki artışın yetersiz olması durumunda ABD'nin NAT O'dan çekilme ihtimali bulunup bulunmadığı ve bunun ABD Senatosu'nun onayı olmadan yapılmasının mümkün olup olmadığının sorulması üzerine ise Trump, "Sanırım bunu yapabilirim ama buna gerek yok. Diğer ülkeler katkı vermezse memnun olmayız. ABD'ye adil davranılmıyordu ama bu değişti. NATO'ya inanıyorum" ifadelerini kullandı. "NATO bize yardımcı olduğundan daha çok Avrupa'ya yardımcı oluyor" diyen Trump, müttefiklerin savunma harcamalarında yüzde 2 taahhüdünü yerine getireceğini, bunun başarılmasının ardından taahhüdün yüzde 4'e çıkarılmasına ihtiyaç duyulduğunu savundu. Buna karşılık Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sonuç bildirgesine atıfta bulunarak "Savunma harcamaları hedefi 2024'te yüzde 2 olacak. Hepsi bu" dedi. Dün NATO Genel Sekreteri'nin çağrısıyla düzenlenen toplantının ardından konuşan Macron, Trump'ın ülkesini NATO'dan çıkarma tehdidi yaptığına dair iddiaların da gerçeği yansıtmadığını aktardı. Zirveden önce Trump, Almanya'yı Rusya'nın "esiri" olmakla suçlamış, bu ifadelere hem Almanya'dan hem de NATO'dan tepki gelmişti. Rus basınında ise NATO'daki çatlak seslerin, Moskova'ya karşı birlik oluşturmayı hedeflediği yorumları yer aldı. Gözler şimdi Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile yapacağı görüşmede olacak. 'GÜRCISTAN NATO ÜYESI OLACAK'
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüskel'de gerçekleşen liderler zirvesinda gazetecilere yaptığı açıklamada "Gürcistan
'ın Avro-Atlantik ilgisine tam destek veriyoruz. Gürcistan NATO üyesi olacak. Müttefikler bunu dün teyit ettiler" ifadelerini kullandı. Üyelik için Gürcistan ile çalışmaya devam edeceklerini aktaran Stoltenberg, Tiflis yönetiminin NATO üyeliği için başarılı reformlar yaptığının altını çizdi. Öte yandan Stoltenberg, Doğu Ukrayna'da durumun ciddiyetini koruduğuna dikkati çekerek, "Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.