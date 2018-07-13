PKK, Irak’ın kuzeyindeki köylülerden haraç topluyor

Terör örgütü PKK
'nın, Irak'ın kuzeyindeki sınır bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan köylülerden haraç topladığı belirtildi. Türkiye ve İran ile dağlık sınırlara sahip olan Irak'ın Erbil
vilayeti, özellikle yaz aylarında hayvanlarını otlatmak isteyen Yörükler ile bölgedeki köylüler için vazgeçilmez bir yer. Ancak köylüler, buralarda PKK kamplarının bulunması nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Sınır üzerinde ve PKK kamplarına yakın bir mesafede bulunan Erbil'in Sidekan Nahiyesi Kaymakamı Kurmanc İzzet, "Teröristler Sidekan nahiyesine bağlı 115 köyde vatandaşlardan haraç topluyor ve haraç vermeyenleri ise cezalandırıyor" dedi.