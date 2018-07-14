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şehitleri Makedonya’da anıldı

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018
15 Temmuz şehitleri Makedonya’da anıldı
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te cuma namazı öncesinde Şehitleri Anma Programı düzenlendi. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği'nce Mustafa Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programda, İstanbul Hümayun-u Abad Camisi İmam Hatibi İsrafil Duman, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abas Yahya ve Gostivar Zdunye Köyü İmam Hatibi Elyesa Asani Kur'an-ı Kerim okudu, ilahi söyledi. Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavir Vekili Mustafa Tarık Koca, "Makedonya genelinde hatm-i şerifler okuduk. Bunları dualarla şehitlerimizin ruhuna gönderdik. Allah-u teala tekrar bizlere böyle kötü günler yaşatmasın. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştu.
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15 Temmuz şehitleri Makedonya’da anıldı
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