15 Temmuz şehitleri Makedonya’da anıldı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te cuma namazı öncesinde 15 Temmuz
Şehitleri Anma Programı düzenlendi. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği'nce Mustafa Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programda, İstanbul Hümayun-u Abad Camisi İmam Hatibi İsrafil Duman, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abas Yahya ve Gostivar Zdunye Köyü İmam Hatibi Elyesa Asani Kur'an-ı Kerim okudu, ilahi söyledi. Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavir Vekili Mustafa Tarık Koca, "Makedonya genelinde hatm-i şerifler okuduk. Bunları dualarla şehitlerimizin ruhuna gönderdik. Allah-u teala tekrar bizlere böyle kötü günler yaşatmasın. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştu.