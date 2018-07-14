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ABD Esad güçlerini vurdu: 40 ölü

Giriş Tarihi: 14.7.2018
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, 'nin Deyrizor ilinde Esad rejimine ait hedefleri vururken, en az 40 rejim askeri öldü. Ebu Kemal beldesi kırsalındaki rejim güçleri dün Fırat'ın doğusunda yer alan ve 'ın kontrolündeki Hecin beldesine ilerlemeye çalıştı. Rejim askerleri, nehir üzerinde mobil köprü kurarak Hecin beldesi yakınlarına ulaştı. Esad güçleri bölgeye yerleştikten birkaç saat sonra koalisyon uçaklarının şiddetli saldırısına uğradı. Aralarında üst düzey subayların da bulunduğu en az 40 rejim askeri hayatını kaybederken, diğerleri bölgeden çekilmek zorunda kaldı. AA
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ABD Esad güçlerini vurdu: 40 ölü
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