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Bakan Soylu'dan terörle mücadele mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin, "Fragman bitti, asıl film şimdi başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 17:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin, "Fragman bitti, asıl film şimdi başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, helikopterle geldiği Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan 'de yaptığı incelemeye ilişkin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, bölgede hava ve karadan yaptığı incelemeye ait fotoğraflara yer veren Soylu, "Terörle mücadelede fragman bitti, asıl film şimdi başlıyor. Tunceli Sargir Tepe'de kahramanlarımızla bir aradayız." ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu'dan terörle mücadele mesajı
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