Çavuşoğlu: "Venezuela'da iki FETÖ kurumunu kapatmak için yasal süreç başladı"

Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Antalya 'nın ikinci bakanının Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy olduğunu söyledi.Teşekkür etmek için bu toplantıyı düzenlediklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Dinlenelim yeter demeden fedakarca çalıştınız. Bu seçimde kaytaran hiç kimseyi görmedim, herkes çalıştı. Başarıyı kutlarken eksiğimizi de görme fırsatını gördük. Yerel seçimlerde de Cumhurbaşkanımıza mahcup olmayacağız, Antalya yine sarıya boyanacak. Yeni dönemde çok fazla etkin çalışacağız. Bu seçimle ilgili tavsiyelerinizi bekliyoruz. Değişmeyen bir şey de birlik beraberliğimizdir. Birlik beraberlik içinde dayanışma içinde çalışacağız. Antalya'da huzur ve mutluluk var" ifadelerine yer verdi.Çavuşoğlu, Türkiye'nin başkanlık sistemine geçerken reformlar yapıldığını kaydederek, "Yeni sisteme kurumlarımız da hazır. Kabinemiz oluştu. 16 kişilik kabine birde başkan yardımcımız var. Zımba gibi zıpkın gibi dinamik çalışkan arkadaşlarımız var. Yapacaklarını bir dosya ile getirmişler. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde her bakanlığımız sorumluluğunu yerine getirecek. Türkiye'yi hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız. 16 yılda seçim kazanmadın, seçim üstüne seçim referandum üzerine referandum, başkanlık seçimini kazandık ama sorunların ve engellerin üstesinden geldik. Şimdi şahlanma vaktidir. 2023 hedefleri derken bir hayal satmadık. Ortaya hedefler koyduk. Bizim hedefimiz vizyonumuzu 2023'le sınırlı değil 2053 vizyonunu ortaya koyduk. 2071 vizyonunu şimdiden dizayn etmeye başladık, yeni nesil içini nasıl doldurulacağının çalışmasını yapsın. Bu seçimde olduğu gibi çok sayıda genç vekilimiz var" diye konuştu.Takım çalışmasına önem verdiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Dışişleri Bakanlığı görevime devam ettim. Şahsıma güveni ve Antalya'mıza verdiği önem için şükranlarımı sunuyorum. Antalya'ya verdiği önem burada, iki bakan. Bu teveccühün karşılığını yerel seçimlerde büyükşehir ve ilçe belediyelerini kazanarak teşekkürlerimizi göndereceğiz. 5 milletvekili değil, 6 milletvekili gibi çalışacağız. Her zaman bir ver beraber olacağız. Seçim dönemindeki vaatlerimizi gerçekleştirmek için hep birlikte çalışacağız" dedi.Önümüzdeki süreçte 100 günlük, 6 aylık, 1 yıllık eylem planlarını ortaya koyduklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Bakanlık olarak biz de programımızı ortaya koyduk. PKK ile FETÖ ile nasıl mücadele edeceğiz ortaya koyduk. Hangi ülkede seçime yüzde 90 katılım var. Kampanyalar bu kadar özgür ve dinamik. Kazanan da kaybeden de olgunluğunu gösterdi. Size ne oluyor da dışarıdan Türkiye'nin seçimleri ile ilgili karar veriyorsunuz, dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Türk milleti kararını verdi. Türkiye'yi hedefine ulaştırmak için gece gündüz çalışacağız" ifadelerine yer verdi.15 Temmuz'un ikinci yıl dönümünde bu darbe girişimini yaşatanlardan hesap soracaklarını söylediklerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Hesabını soruyoruz. İçeride ve dışarıda peşlerindeyiz. Dış politikamızın önceliklerinden biri de yurt dışında terörle mücadeledir. Başta FETÖ, PKK, YPG terör örgütleriyle mücadeledir. Ve hainlerin peşini bırakmayacağız dedik, bırakmıyoruz. İşte ensesinden tutup, getiriyoruz. İki gün önce Türkiye'ye paketlenip gelen FETÖ teröristleri oldu. Başka ülkelerde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Derneklerini, okullarını kapattırıyoruz. Maarif Vakfına devrettiriyoruz. Ya da o ülkede Milli Eğitim Bakanlığı devralıyor, biz onlara katkı veriyoruz. Venezuela'da iki FETÖ kurumu vardı ve onları kapatmak için yasal süreç başlatıldı. Nerede olursa olsun peşlerini bırakmayacağız" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, 15 Temmuz'u her sene adeta bir demokrasi bayramı niteliği içinde anacaklarını bildirdi.Geçtiğimizi günlerde vefat eden Finike eski büyükşehir koordinatörlerinden Necati Bahçeci'yi ve Türk basketbolunun efsane ismi Doğan Hakyemez'i rahmetle anan Türel, "Antalya'da AK Parti siyasetin lokomotifidir. 24 Haziran seçimleri bunu bir kez daha teyit etmiştir. Bu başarı sizlerindir. Antalya'da muhteşem bir seçim çalışması süreci yürüttük. Bakanımızın takım kaptanlığında pire gibi çalıştık. Bu dönemde 10 bin kilometre seçim döneminde biz tüketmişiz. Siz daha fazlasını tüketmişsinizdir. Antalya'da AK Parti artık siyasetin lideridir" ifadelerini kullandı."Biz çalışmak zorundayız" diyen Türel, "Biz bir seçim biterken diğer seçimin çalışmalarına hemen başlarız. Türkiye'nin yeniden bir şahlanış dönemi arifesinde farklı bir yol alacağı süreçte mahalli seçimlerin önemi daha da artmıştır o yüzden çok çalışacağız. AK Parti belediyeciliği olmadığında neler yaşandığını 2009-2014 döneminde yaşadık. Cumhurbaşkanımız 19 ilçenin 17'sinde birinci oldu. İki ilçede birinci olmamıza ramak kaldı. 19 ilçede 19, büyükşehirle 20-0 sizlerin gayretiyle kazanacaktır" dedi.AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de yine bir tarih yazdıklarını ve yeni bir sisteme geçtiklerini kaydetti.Yeni sistemde ilk Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan olduğuna vurgu yapan Köse, "Millet her türlü baskıya rağmen liderine sahip çıktı. Başarılı bir seçim kampanyası yürüttük. Cumhurbaşkanlığı seçimine göre daha az oy aldık, şapkamızı önümüze koyup değerlendireceğiz. Önümüzdeki yerel seçimde elimizden geleni yapacağız. Teşkilatın kıymetini bilelim, burada bir güç enerji var. Hayran olunacak teşkilatımız var" diye konuştu.AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise, AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu belirterek, "24 Haziran'da Türk dünyası, İslam alemi dualarla bekledi. Yeniden bir başarı hikayesi gerekiyordu. Geceler vardı, gündüzler vardı, alın terleri vardı. Bu başarı hikayesinde kalemi eline alıp ilk yazanlar teşkilatlardı. Dava sahibi bir lidere sahibiz. 24 Haziran'da liderimizi mahcup etmedik. Yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Başarı hikayemizi şimdiden yazmaya başlayalım. Hedefimiz Türkiye genelinde yerelde iktidar. Antalya Büyükşehir Belediyesi devam edecek, hedefimiz Manavgat, Konyaaltı, Döşemealtı, hedefimiz hiç şüphesiz Muratpaşa'dır" şeklinde konuştu.AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da yeni sistemin Türkiye'yi daha ileriye götüreceğini vurgulayarak, bu noktada çalışmanın önemli olduğunu belirtti.AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ise, 24 Haziran seçimlerinin çok yoğun geçtiğini ifade ederek, yeni dönemde de durmadan çalışacaklarını söyledi.AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik de 15 Temmuz'un önemine vurgu yaparak, vaktin erdem ve iradeyle birlik beraberlik içinde çalışma vakti olduğunu belirtti.İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, danışma meclislerinin değerlendirmelerin yapıldığı yerler olduğunun altını çizerek, başkanlık sürecinde yaptıkları hizmetleri anlattı. Taş, gençlik kollarını broşür asan bayrak asan gençler olarak görmediklerini, onlara her zaman güvendiklerini kaydetti.17 ilçede AK Parti'nin birinci olduğunu aktaran Taş, "Muratpaşa Belediye Başkanlığını kazanacağız dedim. CHP'den 25 bin oy AK Parti'ye geçerse, Muratpaşa AK belediyecilikle tanışacak. Bunu söylememin ardından bana CHP'nin ilçe başkanlığından saldırı oldu. Demek ki söylediklerimiz doğru. 7 ilçemizde oy artışımız var. Milletvekili sayımız düştü ama biz üzülmüyoruz. Çünkü bir bakanımız var. 5 milletvekilimizle uyum içinde çalışıyoruz" diye konuştu.Toplantıya, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti eski milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ve partililer katıldı.Bakan Çavuşoğlu daha sonra bir otelde Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ve gazi yakınları için verilen yemeğe katıldı.