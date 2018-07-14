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SON DAKİKA:Dışişlerinden 'taki Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısı

, 'taki Türk vatandaşlarına, ülkenin bazı vilayetlerinde halkın olumsuz yaşam koşullarını kınamak amacıyla başlattığı protesto gösterilerinin düzenlendiği bölgelerden uzak durmaları uyarısı yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 16:09 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 16:16

, 'taki Türk vatandaşlarına, ülkenin bazı vilayetlerinde halkın olumsuz yaşam koşullarını kınamak amacıyla başlattığı protesto gösterilerinin düzenlendiği bölgelerden uzak durmaları uyarısı yaptı.

PROTESTOLAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR!

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Irak'ın Basra vilayetinde halkın olumsuz yaşam koşullarını kınamak amacıyla başlattığı ve Meysan, Dikar, Necef, Kerbela ile Bağdat vilayetlerine de yayılan protesto gösterilerinin yakından takip edildiği bildirildi.

IRAK'TA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN UYARILARI TAKİP ETMESİ İSTENDİ

Açıklamada, "Anılan vilayetlerde bulunan vatandaşlarımızın, protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak durmaları ve gelişmelere dair Bakanlığımız ve Bağdat Büyükelçiliğimizce güvenlik durumu hakkında yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmelerinde fayda görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine "00 964 790 190 94 06" ve "00 964 771 233 90 23" ile Konsolosluk "00 90 312 292 29 29" numaralı telefonlardan başvurulabileceği belirtildi.

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SON DAKİKA:Dışişlerinden Irak'taki Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısı
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