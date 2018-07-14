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lı protestocular havalimanını bastı!

lı protestocuların kentteki elektrik kesintileri ve sebebiyle başlattığı gösteriler Necef kentinde bulunan uluslarararası havalimanına sıçradı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 10:23
Iraklı protestocular havalimanını bastı!

'ın Basra kentinde elektrik kesintileri ve sebebiyle başlayan gösteriler Necef kentinde sıçradı. Iraklı protestocuların Necef kentindeki uluslararası havalimanını bastığı öğrenildi.

BİR HAFTA ÖNCE BAŞLAYAN GÖSTERİLERE YAYILDI

Irak'ın Basra kentinde elektrik kesintileri ve işsizlik sebebiyle bir hafta önce başlayan gösterilere ülkenin çeşitli yerlerinden destek geldi. Protestocuların Necef kentindeki valilik binalarına saldırmasının ardından, protestoların Necef Havalimanı'na sıçradığı belirtildi. Havalimanı içerisinde toplanan protestocular hükümet karşıtı sloganlar atarak, yetkilileri istifaya çağırdı.


Öte yandan Necef Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, protestocuların Necef kentindeki havalimanına girdikten sonra devam eden olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Irak'taki gösteriler, İran'ın biriken borçlarından dolayı Irak'a verdiği elektriği kesmesinden sonra başlamıştı.

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Iraklı protestocular havalimanını bastı!
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