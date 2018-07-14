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davası örtbas edildi’

Giriş Tarihi: 14.7.2018
‘NSU davası örtbas edildi’
Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BİG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, çarşamba günü sonuçlanan tarihi davasında delillerin karartıldığını ve hukukun çiğnendiğini belirterek, "Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük davasını örtbas ettiler" dedi. Almanya Federal Yargıtay Başsavcısı Peter Frank ise Frankfurter Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, davanın eyalet mahkemesinde sonuçlanmasının bir son olmadığını, dosyayı açık tutacaklarını belirterek yardım eden daha başka kimlerin olduğu gibi pek çok soru olduğunu söyledi.
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‘NSU davası örtbas edildi’
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