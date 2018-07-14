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: Hükümet'ten açıklaması

Kalın: "('daki terör saldırısı) Pakistan'ın demokrasisini ve istikrarını hedef alan saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz."

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 15:57 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 16:21
SON DAKİKA: Hükümet'ten Pakistan açıklaması

'da dün düzenlenen ve 130'u aşkın kişinin öldürüldüğü terör saldırılarına Türkiye'den tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AA muhabirine, Pakistan'da Belucistan eyaletinin Mastung ilçesinde düzenlenen seçim mitinginde meydana gelen terör saldırısı hakkında açıklamada bulundu:

"Pakistan'ın demokrasisini ve istikrarını hedef alan saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Yaşanan elim saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milleti ile her zaman olduğu gibi bugün de Pakistanlı kardeşlerinin yanındadır."

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SON DAKİKA: Hükümet'ten Pakistan açıklaması
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