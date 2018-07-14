TEI milli ürünlerini İngiltere'de sergileyecek

16-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Farnborough Airshow'da TEI; ilk çift kademe turboşarjlı dizel havacılık motoru PD170'i, Türkiye'nin İlk Milli Turboşaft motoru olan TS1400'ün modelini ve katmanlı imalat teknolojisi ile TS1400 Turboşaft Motoru için imal ettiği parçaları sergileyecek.

TEI TARAFINDAN ÜRETİLEN 5 KADEME BLİSK

Stantta ayrıca, TEI'nin en büyük tedarikçisi olduğu, dünyanın en çok tercih edilen yeni nesil ticari motoru olan LEAP için, TEI tarafından üretilen 5 kademe blisk de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

TÜRK SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİNİN GELDİĞİ SEVİYE...

Global sivil havacılığın yüzde 50'sinden fazlasına ürün ve hizmet sağlayan TEI, dünyanın dev firmalarının katıldığı Farnborough Airshow'a katılarak hem marka değerini pekiştirecek hem de Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayinde geldiği seviyeyi sektör oyuncularına gösterecek.