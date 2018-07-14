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milli ürünlerini 'de sergileyecek

’nin havacılık motorları alanındaki lider firması -TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., ’da düzenlenen ve dünyanın en önemli havacılık fuarlarından ’a özgün ürünleri ile katılıyor. TEI; fuarda ilk çift kademe turboşarjlı dizel havacılık motoru PD170’i, Türkiye’nin İlk Milli Turboşaft motoru olan ’ün modelini ve katmanlı imalat teknolojisi ile TS1400 Turboşaft Motoru için imal ettiği parçaları sergileyecek.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 17:51 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 18:05
TEI milli ürünlerini İngiltere'de sergileyecek

16-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 'da ; ilk çift kademe turboşarjlı dizel havacılık motoru PD170'i, 'nin İlk Milli Turboşaft motoru olan 'ün modelini ve katmanlı imalat teknolojisi ile TS1400 Turboşaft Motoru için imal ettiği parçaları sergileyecek.

TEI TARAFINDAN ÜRETİLEN 5 KADEME BLİSK

Stantta ayrıca, TEI'nin en büyük tedarikçisi olduğu, dünyanın en çok tercih edilen yeni nesil ticari motoru olan LEAP için, TEI tarafından üretilen 5 kademe blisk de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

TÜRK SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİNİN GELDİĞİ SEVİYE...

Global sivil havacılığın yüzde 50'sinden fazlasına ürün ve hizmet sağlayan TEI, dünyanın dev firmalarının katıldığı Farnborough Airshow'a katılarak hem marka değerini pekiştirecek hem de Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayinde geldiği seviyeyi sektör oyuncularına gösterecek.

Savunmada rekor ATAK helikopteri için 1.5 milyar dolar

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TEI milli ürünlerini İngiltere'de sergileyecek
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