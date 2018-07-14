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Trump, 2. ile beş çayı içerken dışarıda ediliyor

Başkanı ve First Lady Melanie Trump, 2. ile Windsor Sarayı’nda beş çayı içiyor. Öte yandan ve diğer kentlerde Trump karşıtı gösteriler onlarca kuruluşu ve yüzbinlerce göstericinin katılımıyla devam ediyor. Yüzbinlerce insanın katıldığı, ırkçılığa, Müslüman karşıtlığına, katı sığınmacı politikalarına, homofobiye, savaşa karşı yapılan gösterilerde onlarca sivil toplum kuruluşu Trump’ın tüm dünyada eleştiri alan söylemleri edildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 20:08 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 05:50
Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile beş çayı içerken dışarıda protesto ediliyor

Başbakanı ve 2. ile resmi göruşmelerde bulunmak üzere 'da bulunan Trump'a karşı gösteriler sürüyor.

TÜM DÜNYADA AYNI TEPKİ VAR

Yüzbinlerce insanın katıldığı, ırkçılığa, Müslüman karşıtlığına, katı sığınmacı politikalarına, homofobiye, savaşa karşı yapılan gösterilerde onlarca kuruluşu Trump'ın tüm dünyada eleştiri alan söylemleri edildi.

Kentin birçok yerinde toplanan yüzbinlerce gösterici Trump'ı protesto ediyor ve dev bir "Trump bebeği" u��an balonu Londra semalarında geziyor. Başkanı 'ın yorumları sterlini dolar karşısında düşürüyor.

STERLİN/DOLAR

Trump'ın Brexit'e yorumlarının ardından önce düştü, sonrasında Theresa May ile düzenlediği ortak basın toplantısında daha öncekinden daha olumlu yorumlar yapmasıyla tekrar yükselerek 1.3216 düzeyine yükseldi. Sterlin lira karşısında ise yüzde 0.16 düşüşle 6.4123 düzeyine geriledi.

Trump, İngiliz bir gazeteye verdiği röportajda Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılış sürecinde beklenenden daha yumuşak bir yol izlenmesi halinde ABD ile Krallık arasında gerçekleşecek serbest ticaret anlaşmasını suya düşürebileceğini söylemişti.

Sonrasında Birleşik Krallık Başbakanı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında geri adam atan Trump "May iyi bir müzakereci, Birleşik Krallık nasıl bir Brexit süreci isterse istesin, bizim için OK" dedi.

Dün Brüksel'deki Zirvesi'nden sonra Birleşik Krallık'a geçen Başkan Trump'in Birleşik Krallık ve İskoçya'yı kapsayan ziyareti dört gün sürecek.

Ziyaretinin birinci günü onuruna Oxfordshire'daki Blenheim Sarayı'nda bir yemek verilen Başkan Trump, geceyi ABD'nin Londra Büyükelçiliği'nin Regent's Park 'daki rezidansında geçirdi. Trump'ın yarın akşam eşi Melanie Trump ile İskocya'ya hareket etmesi bekleniyor.

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Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile beş çayı içerken dışarıda protesto ediliyor
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