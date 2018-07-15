Firari FETÖ’cüler lüks içinde

FETÖ
'nün 15 Temmuz
darbe girişimi öncesi veya sonrasında ABD'ye kaçan üyeleri, sahip oldukları yüz binlerce dolarlık ev ve arabalarla lüks içinde yaşıyorlar. Anadolu Ajansı'nın ABD'de kamuya açık kaynaklardan derlediği bilgiler, FETÖ'nün bu ülkede yaşayan önde gelen mensuplarının yüksek standartlara sahip konutlarda rahat içinde yaşadıklarını ortaya koydu. ABD'ye kaçan FETÖ'cülerin kısa sürede yüz binlerce dolarlık evleri tercih etmesi dikkati çekiyor: SPOR ARABALARDAN İNMİYORLAR
FETÖ firarisi Hakan Şükür
'ün San Francisco
'nun önemli merkezlerinden Palo Alto'nun en işlek caddesi University Avenue yakınında açtığı "tuts Bakery-Cafe" adlı kafe, bölgedeki örgüt mensuplarının buluşma noktası konumunda. Türkiye'den kaçtıktan sonra lüks bir yaşam kuran Şükür'ün ailesiyle ikamet ettiği evin bedeli, bölgedeki emlak değerlendirme sitelerine göre 3 milyon dolar. Şükür ayrıca birbirinden lüks arabalarıyla dikkat çekiyor. ABD BAYRAĞI İLE SEFA...
15 TEMMUZ'UN kilit ismi firari Adil Öksüz
'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, New Jersey
'deki iş yerinin önünde görülmüştü. Yıldırım'ın Manhattan manzaralı Edgewater semtinde otomobil satışı yapılan iş yerinde ABD bayrağını önce kendisinin öpmesi, ardından çalışanına öptürmesi görüntülenmişti. GAYRİMENKUL ZENGİNİ
FETÖ'NÜN en mahrem sırlarını bildiği öne sürülen Cevdet Türkyolu ve ailesi gayrimenkul zengini. Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde Türkyolu ailesi üzerine kayıtlı 7 konut bulunuyor. Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Başkanlığını yürüten Kemal Öksüz de 1,7 milyon dolar olan müstakil bir evde yaşıyor. SİYASİLERE BAĞIŞ AKIYOR
FETÖ'NÜN önde gelen yöneticilerinden Sezai Şablak, Pensilvanya'da 5 odalı, 4 banyolu bahçeli bir evde oturuyor. Evin değeri 300 bin dolar. Şablak'ın Hillary Clinton ve Bob Casey'e bağış yaptığı biliniyor. Clinton'a 1,5 milyon dolar bağış yapan Recep Özkan da 1,4 milyon dolarlık eviyle dikkati çekiyor 2.1 MİLYAR $'LIK KAYNAK
AMERIKAN CBS News kanalında Mart 2017'de yayımlanan haberde FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okullarından elde ettiği gelire ilişkin bilgilere yer verildi. Haberde, FETÖ okullarına 2010'dan beri 2,1 milyar dolar kaynak aktarıldığı ve nereye harcandığının net bir şekilde açıklanması gerektiği belirtildi.