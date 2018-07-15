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’ta gösteriler başkente sıçradı

Giriş Tarihi: 15.7.2018
Irak’ta gösteriler başkente sıçradı
'IN güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk gösterileri başkent 'a sıçradı. Şiilerin yoğunlukta yaşadığı eş Şule bölgesinde vatandaşlar sokağa dökülerek hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Bazı kişiler de, sokaklara barikat kurup araç lastikleri yaktı. Güvenlik güçlerinin şehirdeki önlemleri artırdığı, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye çıkan yolları kapattığı görüldü. Öte yandan, Irak Milli Güvenlik Konseyi, Haydar el-İbadi başkanlığında ülkedeki durumu ele almak için acil olarak toplandı. Irak hükümeti, başkent Bağdat ve güney kentlerinde gösteriler sürerken internet erişimini de yasakladı.
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Irak’ta gösteriler başkente sıçradı
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