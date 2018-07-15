İşgalci İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail savaş uçakları el-Ketibe bölgesindeki inşaat halindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda çevrede bulunan Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) adlı 2 çocuk şehit oldu.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada El-Ketibe bölgesindeki boş olarak bilinen bir binaya yapılan saldırıda yaralananların sayısının da 25 olduğunu bildirdi. Netanyahu saldırıların devam edeceği sinyalini verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Eğer Hamas mesajı bugün anlamazsa yarın anlayacaktır." diyerek, Gazze'ye yönelik hava saldırılarının devam edeceği sinyalini verdi.

Netanyahu, yaptığı açıklamada, Gazze'deki son gelişmeleri Savunma Bakanı Avigdor Liberman ve Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile değerlendirdiğini belirtti.

İsrail ordusunun bugün Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarının 2014'deki "Koruyucu Hat Operasyonu" adı altında düzenlenen saldırıların ardından en büyük saldırı olduğunu belirten Başbakan Netanyahu, "Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile yaptığımız değerlendirmenin ardından Hamas'a karşı sert adımlar atmaya karar verdik." dedi.

Saldırıların boyutunu gerektiği şekilde artıracaklarını dile getiren Netanyahu, "Eğer Hamas mesajı bugün anlamazsa yarın anlayacaktır." ifadesini kullandı.



İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜNDEN GAZZELİLERE TEHDİT



Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından, Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik tehditkar paylaşımda bulundu.

Paylaşımda 2008, 2012, 2014 yıllarında İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkılan Gazze'deki bazı binaların fotoğraflarını ekleyerek 2018 yılı için de soru işareti koyan Adraee, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze halkının, Hamas yüzünden son on yılda yaşanan yıkımı unutmadığından eminim. Bu yılki görüntü 2014'e göre daha ağır olabilir."

Son dakika: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son hava saldırısı böyle görüntülendi

İHH'NIN GAZZE'DEKİ MERKEZİ DE ZARAR GÖRDÜ



İsrail'in saldırısında, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Gazze'deki merkezinin de zarar gördüğü belirtildi.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki İHH ofisinin halkla ilişkiler sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, İsrail'in hava saldırısında İHH Gazze ofisinin birkaç metre ilerisinin hedef alındığını söyledi.

Şurafa, saldırının binada büyük maddi hasara yol açtığını belirterek, camların ve kapıların parçalandığını, dış cephede hasar oluştuğunu ve bazı cihazların zarar gördüğünü ifade etti.

Hamas'tan İsrail'e suçlama

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, bu gerilimin tüm yansımaları ve sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Berhum, Hamas'ın Filistin halkını koruyan bir kalkan olarak varlığını sürdüreceğini, halkına karşı sorumluluğundan, onu savunma ve neye mal olursa olsun düşmanı püskürtme görevlerinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Fevzi Berhum, İsrail'in kasıtlı olarak Gazzeli çocukları hedef aldığına ve bugün de 2 çocuğu katlettiğine dikkati çekerek, bunun İsrail'in acımasızlığının ne derece olduğunu gözler önüne serdiğinin de altını çizdi.

GERGİNLİK TIRMANIYOR



İsrail ordusu, Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine roket atıldığını ileri sürerek, bugün Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olduğunu ileri sürdüğü 40'a yakın hedefi vurduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, sabahtan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 91 adet roket atıldığı iddia edilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de Gazze'den atıldığı ileri sürülen ve "Demir Kubbe" isimli hava savunma sistemi tarafından engellenemeyen bazı roketlerin sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine düşmesi nedeniyle 4 İsraillinin hafif şekilde yaralandığı öne sürülmüştü.

İsrail'in 7 Temmuz 2014'te "Koruyucu Hat Operasyonu" adı altında başlatılan ve 51 gün süren saldırılarında 551'i çocuk 2 bin 158 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Filistin makamları, özellikle hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen şehirde 28 bin 366 evin zarar gördüğünü, bunlardan 3 bin 329'unun tamamen, 23 bin 445'inin kısmen yıkıldığını açıklamıştı.