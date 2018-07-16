15 Temmuz’un 2. yılında ABD’de FETÖ protestosu

ABD'DE
yaşayan Türk toplumu, Pensilvanya eyaletinde bulunan FETÖ
kampının önünde gösteri düzenledi. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk Amerikan Birliği Komitesi tarafından organize edilen gösteride, vatandaşlar Türk bayrakları açtı, FETÖ karşıtı sloganlar attı. 15 Temmuz
'daki FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Ömer Halisdemir başta olmak üzere, ellerinde 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve Türk bayraklarını taşıyan vatandaşlar, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen
'in iadesini istedi. FETÖ kampı önünde gösteriler devam ederken, TASC tarafından organize edilen ve arkasında pankartlar asılı olan 3 uçak, kampın bulunduğu kasaba üzerinde 3 saat boyunca uçarak, kasaba halkını FETÖ hakkında bilgilendirdi.