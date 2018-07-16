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Konseyi Başkanı Tusk'tan ticaret savaşının önlenmesi i çağrı

Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı , küresel düzene zarar verilmemesi i Çin, Rusya ve ABD'ye, ticaret savaşlarının önlenmesi çağrısında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 12:33
AB Konseyi Başkanı Tusk'tan ticaret savaşının önlenmesi için çağrı

Avrupa Birliği () Konseyi Başkanı , küresel düzene zarar verilmemesi i Çin, Rusya ve ABD'ye, ticaret savaşlarının önlenmesi çağrısında bulundu.

KAOS YAŞANMAMASI İÇİN ORTAK ÇALIŞMA İSTENDİ

Pekin'de bir zirvede konuşan Tusk, Çin, Rusya ve ABD'den, ticaret savaşlarının önlenmesi, çatışma ve kaos yaşanmaması için Avrupa ile ortak çalışmasını istedi.

Dünya düzeninin değiştiği gerçeğinin farkında olduklarını ve bunu daha iyi hale getirmek için ortak sorumlulukları olduklarını kaydeden Tusk, küresel düzene zarar vermemek için uluslararası ticaret kurallarını yeniden şekillendirmenin Avrupa, Çin, ABD ve Rusya için ortak bir görev olduğunu savundu.

Tusk, kaos ve çatışmadan kaçmak için hala zaman olduğunu belirterek, "Çin'in yanı sıra Trump ve Putin'e de bu sürece katkı sağlamaları için çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

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AB Konseyi Başkanı Tusk'tan ticaret savaşının önlenmesi için çağrı
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