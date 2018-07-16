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D'den Avrupalı şirketlere ret!

'dsa yasal iş faaliyetleri yürüten Avrupaşı şirketlerin yaptırımdan muaf tutulma talebi D tarafından reddedildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 10:07
ABD'den Avrupalı şirketlere ret!

D, 'da yasal iş faaliyetleri yürüten Avrupalı şirketlerin yaptırımlardan muaf tutulması talebini reddetti.

BBC'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupalı devletlere mektubunda, şirketler adına AB'nin yaptığı talebi, "İran'a maksimum baskı uygulamak istedikleri" için reddettiklerini söyledi.

Pompeo, yalnızca AB ulusal güvenliği çıkarlarına yararlı olacak durumlarda istisnalar olabileceğini ifade etti.
AB, Washington'un İran'a yeni yaptırımları nedeniyle milyarlarca dolarlık ticari ilişkilerin tehlikeye girmesinden kaygılanıyor.

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ABD'den Avrupalı şirketlere ret!
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