Akıl almaz uyarı... 'İki lider geçerken pencereden bakmayın'

Sputnik'in haberine göre, polis kent sakinlerine Putin ile Trump'ın geçeceği yolları meşgul etmemeleri, bu yollar üzerinde yaşayanları da iki lider geçtiği sırada pencerelerden bakmamaları konularında uyardı.

KONVOY GEÇERKEN...

Finlandiyalı yayın kuruluşu Ilta-Lehti'nin aktardığına göre, polis "Camlardan dışarı sarkmayın, balkona çıkmayın, motosikletli konvoy geçerken pencereler kapalı olmalı. Uyarıların dikkate alınmaması ek tedbirlere yol açabilir" çağrısı yaptı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzenleyeceği zirve için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye geldi. Trump, zirve öncesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi. Niinistö ile kahvaltıya katılan Trump, ev sahipliğinden dolayı Niinistö'ye teşekkür ederek Putin'le yapacağı zirvenin iyi geçeceğini söyledi.

ORTAK BASIN TOPLANISI

Donald Trump ve eşi Melania Trump, kahvaltıdan sonra kaldıkları otele döndü. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek Trump-Putin zirvesi sonrasında çalışma yemeğine katılacak iki lider, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Finlandiya, daha önce de ABD-Rusya zirvelerine ev sahipliği yapmıştı.