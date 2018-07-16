Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Avrupa'da İslamofobik çirkin saldırı

Avrupa'da İslamofobik çirkin saldırı

'nin başkenti 'da, hafta sonu ve İslam karşıtı Birliği () örgütünün protesto gösterisi düzenlendi. Örgütün eski lideri ’a verilen 13 aylık hapis cezasına tepki gösteren ırkçılar, gösteri sırasında başörtülü bir otobüs şoförünün yolunu kesti! Müslüman kadının güleryüzlü tavrı ve göstericilere karşı tepki göstermemesi ise takdirle karşılandı.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 19:24
Avrupa'da İslamofobik çirkin saldırı

İslam karşıtı Liginin () hapis cezasına çarptırılan eski başkanı 'un serbest bırakılması için cumartesi günü yapılan gösteriye katılan bazı aşırı sağcılar, civardan geçmekte olan, başörtülü kadın şoför tarafından kullanılan otobüsün önünü kesti.

Olay anının da paylaşılmasıyla kuşatma görüntüsü birçok kullanıcının tepkisini çekti.

OTOBÜSÜN GEÇİŞİNE İZİN VERMEDİLER
Kalabalığın arasında ilerlemeye çalışan sürücünün eylemciler tarafından engellendiği ve bazılarının otobüsün geçişine izin vermemek üzere yere oturduğu görüldü.

'İNGİLTERE TRUMP'I SEVİYOR' PANKARTI
Görüntüde ayrıca eylemcilerin, otobüsün ön camına bayrağı ile "İngiltere 'ı seviyor" yazılı pankart koyması dikkati çekti.

Sosyal medya platformları ile İngiliz basınının haberleştirdiği olaya ilişkin güvenlik endişesiyle yolcularını tahliye etmesine rağmen sürücünün aracından ısrarla ayrılmadığı vurgulandı.

CESARET VE HOŞGÖRÜYLE KARŞILIK VERDİ
Independent gazetesi, konuya yönelik haberinde başörtülü şoför için "gemisini terk etmeyen kaptan gibi protestoculara cesaret ve hoşgörüyle karşılık verdi." ifadesini kullandı.

Görüntülerde, polisin müdahalesini bekleyen sürücünün zaman zaman gülümsemesi ve sakinliğini koruması da dikkatleri çekti. Polisin göstericileri dağıtmasından sonra otobüs yoluna devam etti.

POLİS TRAFİĞE AÇTI
emniyetinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, sürücüye dair herhangi bir bilgi verilmezken, kentin ünlü 'ndaki kavşakta trafik akışının eylemciler sebebiyle kesildiği ancak polisin müdahelesiyle kısa süre sonra kullanıma açıldığı kaydedildi.

İSLAM KARŞITI AKTİVİSTE DESTEK
Hakkında yayın yasağı bulunan bir davada sanıkların kimliklerini ifşa ettiği için mayıs ayında hapse mahkum edilen aşırı sağcı İngiliz aktivist Robinson'ın serbest bırakılması için cumartesi günü başkentte geniş katılımlı gösteri yapılmıştı.

Gösteri için Başbakanlık ile bazı bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi'nde toplanan eylemciler, burada Robinson'a ve ABD Başkanı Donald Trump'a destek sloganları atarken, taşıdıkları İslam karşıtı pankart ve dövizler dikkati çekmişti.
Gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Tommy Robinson bir dönem EDL'nin başkanlığını yaptı. Robinson, İslam ve göçmen karşıtı PEGİDA'nın İngiltere şubesinin kurucuları arasında yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa'da İslamofobik çirkin saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN