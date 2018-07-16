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'ta "ikinci u" çağrısı

'ta iktidardaki Muhafazakâr Parti'den eski Eğitim Bakanı Justine Greening, Avrupa Birliği'nden () çıkış () için "ikinci bir a gidilmesi çağrısında" bulundu.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 10:07
Birleşik Krallık'ta ikinci Brexit referandumu çağrısı

Başbakanı Theresa May'in, planına yönelik eleştiriler artarken, The Times gazetesine yazan Greening, May'in önerdiği Brexit anlaşmasını da "uyduruk ve çok kötü" diye nitelendirdi.

Greening, Brexit için son kararı, "çıkmaza giren siyasetçilerin değil, halkın alması gerektiğini" savundu ve yapılmasını önerdiği ikinci Brexit unda "birinci ve ikinci oy tercihi" bulunması gerektiğini, böylece uzlaşı sağlanileceğini ifade etti.

Greening, Ocak ayındaki kabine revizyonundan sonra istifa etmişti.

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Birleşik Krallık'ta "ikinci Brexit referandumu" çağrısı
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