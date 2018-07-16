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'ndan flaş / açıklaması

: /’nin ’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiçten bu aşamada PYD/ YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 11:17
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş PYD/YPG açıklaması

Reuters bugün Suriye'nin kentinde Türkiye ile ABD arasında sorun haline gelen ve daha sonra yapılan protokolle çekilmeleri istenen terör örgütü PKK/'nin son grubunun da ayrıldığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş PYD/YPG açıklaması

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YALANLADI

kaynakları, YPG/PKK'nın Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı bulduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "/YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberlere" ilişkin edinilen bilgi şu şekilde: "PYD/YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiçten bu aşamada PYD/ YPG'nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş PYD/YPG açıklaması
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