Reuters bugün Suriye'nin Münbiç kentinde Türkiye ile ABD arasında sorun haline gelen ve daha sonra yapılan protokolle çekilmeleri istenen terör örgütü PKK/YPG'nin son grubunun da ayrıldığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş PYD/YPG açıklaması

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YALANLADI

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, YPG/PKK'nın Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı bulduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "PYD/YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberlere" ilişkin edinilen bilgi şu şekilde: "PYD/YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiçten bu aşamada PYD/ YPG'nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.