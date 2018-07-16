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Erdoğan’dan ’a geçmiş olsun telefonu

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Erdoğan’dan Ebru Özkan’a geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye gitmek için geldiği 'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan 'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'in mesnetsiz şekilde gözaltına aldığı Ebru Özkan'ın Türkiye'ye döneceğini belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özkan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bildirdi. Kalın, Twitter hesabından, "İsrail'in mesnetsiz şekilde gözaltına aldığı Ebru Özkan kardeşimiz ülkemize dönüyor. Cumhurbaşkanımız kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu süreçteki metin duruşundan dolayı kendisini tebrik ediyor, geçmiş olsun diyorum" paylaşımında bulundu. Özkan, İsrail askeri mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere 11 Temmuz gecesi serbest bırakılmıştı.
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Erdoğan’dan Ebru Özkan’a geçmiş olsun telefonu
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